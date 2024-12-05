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Фазлеева: В условиях СВО добровольчество стало неотъемлемой частью жизни общества
Сегодня отмечается праздник людей с открытым сердцем и душой, посвященной служению обществу, — День добровольца, напомнила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«В настоящее время в Республике Татарстан действуют 3 229 добровольческих объединений с общей численностью более 200 тысяч волонтеров. В добровольческую деятельность вовлечены люди разных поколений, профессий, жизненных взглядов, среди них серебряные волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, волонтеры МЧС. Отрадно, что с каждым годом число добровольцев растет», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Правительства РТ.
Фазлеева подчеркнула, что с начала специальной военной операции добровольчество превратилось в неотъемлемую часть жизни общества. Ежедневно неравнодушные жители республики принимают участие в сборе посылок для военнослужащих, плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свеч. Такое бескорыстие и отзывчивость достойны восхищения.
«Поздравляем всех добровольцев, самоотверженно и искренне помогающих людям. Вы — пример для всех нас, вы вдохновляете своим энтузиазмом, добротой и готовностью помочь. Спасибо вам за труд, отзывчивость, желание прийти на помощь. Крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов и благополучия», — заключила вице-премьер республики.
Ранее татарстанцев поздравил с Днем добровольца Раис РТ Рустам Минниханов. Он напомнил, что ежедневно в добровольческой деятельности принимают участие тысячи жителей республики.
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