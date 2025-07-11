Фазлеева: Учет желаний жителей – ключевой принцип лидерства Татарстана в благоустройстве

На фестивале добрососедства «Наш двор» в казанском парке «Калейдоскоп» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева подчеркнула неразрывную связь масштабных программ благоустройства Татарстана с вовлечением жителей в соответствующий процесс и обозначила важность предстоящих выборов.

Приветствуя гостей праздника, Фазлеева сразу отметила его символичность. «Я с огромным удовольствием приветствую вас в замечательном парке, который появился в результате этой грандиозной программы «Парков и скверов Республики Татарстан», – сказала она.

Говоря о развитии республики, Фазлеева напрямую обратилась к теме предстоящих выборов. «И, конечно, я абсолютно точно поддержу слова о том, что 14 сентября мы выбираем Раиса Республики Татарстан. И, конечно, давайте все вместе проголосуем за движение республики вперед вместе с нашим лидером, Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Голосуем, делаем свой выбор, двигаемся вперёд – к красоте, созиданию, добру», – заявила спикер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отвечая на вопрос о причинах лидерства Татарстана в формировании комфортной городской среды, Лейла Фазлеева подчеркнула: «Пожалуй, основные принципы программы благоустройства состоят в том, что это учёт желаний жителей в развитии той инфраструктуры, которая их окружает. Каждый из нас с вами может принять участие в программе «Наш двор» ровно так же, как мы с вами принимали участие в формировании программы, связанной с парками и скверами».

По ее словам, следующий этап – наполнение этих пространств жизнью по инициативе самих граждан. «Сегодня мы их насыщаем теми инициативами, которые проходят и исходят от граждан Республики Татарстан. Именно поэтому появился фестиваль добрососедства, появился конкурс на лучшие инициативы, как наполнить дворы, парки, скверы самыми радостными событиями, добрыми, яркими, такими как вот сегодня в парке», – заключила Лейла Фазлеева.