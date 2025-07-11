Фестиваль добрососедства «Наш двор» собрал казанцев в парке «Калейдоскоп»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 11 июля, в обновленном детском парке «Калейдоскоп» прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Это яркое событие было посвящено пятилетию одноименной республиканской программы, изменившей облик тысяч дворов по всему Татарстану.

Парк «Калейдоскоп», основанный в 1979 году и преобразившийся после реконструкции 2017 года, стал очередным местом для встречи горожан. Этот любимое место отдыха жителей Приволжского района и удачный пример современного подхода к созданию комфортной городской среды.

Масштаб программы, стартовавшей в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова на основе инициативы «Единой России», впечатляет: за пять лет было благоустроено 5174 двора, улучшилась жизнь почти 1,5 млн татарстанцев, включая более 300 тыс. детей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы Илья Вольфсон заметил, что эти усилия кардинально изменили имидж республики: «Программы благоустройства повлияли на имидж Татарстана как одного из самых благополучных регионов России. С момента старта «Нашего двора» в работу вовлечено огромное количество людей. Самое главное – активное участие самих жителей. Очень приятно на федеральном уровне слышать, как нашу республику ставят в пример комплексного подхода к благоустройству – не только в столицах, но и по всей территории. Об этой программе знают в каждом уголке страны, многие регионы мечтают о подобном», – пояснил Вольфсон.

«Благодаря республиканским программам за последние пять лет произошли огромные изменения. Только в наших районах благоустроены 363 двора – это новые детские и спортивные площадки, освещение, парковки, контейнерные площадки, озеленение. Более 100 тыс. жителей увидели преображенные территории!» – рассказал член местного политического совета Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Альберт Салихов.

Он также добавил, что работа не ограничена дворовыми территориями. «Мы не останавливаемся на дворах. Благоустроили 18 новых парков и скверов – от реконструкций до строительства с нуля, как парк «Май» на Кремлевской набережной или новый парк у театра Камала. Параллельно идет работа в социальной сфере: построено пять школ, капитально отремонтировано более 30 объектов, начат ремонт центра детского творчества имени А. Алиша», – уточнил Салихов

Одним из важнейших моментов фестиваля стала церемония награждения. Альберт Салихов, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Илья Вольфсон вручили от имени Рустама Минниханова благодарственные письма 15 самым активным жителям многоквартирных домов Вахитовского и Приволжского районов.

«Наш двор заслужил эту программу! Мы провели огромную работу, организовали праздник двора, который посетили и Рустам Нургалиевич, и мэр [Ильсур Метшин]. Жители в восторге, каждый день любуются преображением. Главное – все хотят поддерживать чистоту, активно общаются в чатах, предупреждают о дожде, договариваются об уборке. Сейчас, в отличие от недавнего прошлого, когда все были за закрытыми дверями, во дворе снова кипит жизнь: ходят в гости, знакомятся! Я делала все это не ради награды, а чтобы жителям было лучше!» – поделилась эмоциями одна из награжденных, жительница Приволжского района Казани Татьяна Якушева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу после официальной части мероприятия на главной сцене началась масштабная концертная программа в рамках проекта «Лето в Татарстане». Парк наполнился музыкой в исполнении Государственного камерного хора РТ, народных артистов РТ Рустема Насыбуллина и Марины Карповой, дуэта «ВИТА», детского ансамбля «Кружево», ансамбля русской песни «Вера. Надежда. Любовь» и Элины Нишевой.

Пока взрослые, пришедшие на праздник без детей, наслаждались концертом и общением, для детей и их детей работали многочисленные площадки, где можно было нанести аквагрим, прослушать мастер-классы, научиться плетению венков, посетить ярмарку «Добрая Казань» и клуб шитья «Казаночка».

На протяжении всего фестиваля добрососедства в непосредственной близости от его площадок активно работали пикетные палатки «Единой России». Агитаторы раздавали информационные материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса РТ – Рустама Нургалиевича Минниханова.