Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стал одной из площадок проведения просветительной акции «Тотальный диктант». Текст диктанта сегодня здесь прочитала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Тотальный диктант» – это замечательная образовательная акция. Душа поет, когда видишь, сколько людей принимают в ней участие. Кто-то приходит, чтобы посмотреть, сохранились ли его знания и какие знания сохранились лучше. Приятно, что очень разная аудитория – это и взрослые, и совсем юные участники, но это все те, кто интересуется языком, литературой, кто видит себя в этом большом мире общения людей на различных языках», – сказала вице-премьер журналистам.

Она добавила, что всегда с удовольствием принимает участие в этой акции либо в качестве пишущего, либо диктатора.

«Своим участием в такой акции мы привлекаем внимание к русскому языку, чистоте знания этого языка, интерес к научному изучению языка. В Татарстане это крайне важно, поскольку существует сопоставительная грамматика. И интересно наблюдать, а как проявляет себя русское слово в татарском языке, а татарское – в русском, как происходят эти процессы. Ведь многие слова родились на нашей татарской земле», – отметила Фазлеева.

В этом году текст диктанта посвящен детству и истории семьи поэта Александра Пушкина, напомнила она. «Его история, его жизнь – уникальны», – заявила вице-премьер.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал писатель и публицист, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. В своем видеообращении он признался, что для него эта работа стала «волнующим и важным моментом в жизни».

«Я написал много разных книг, но написать текст, который вам сегодня будут диктовать и который вы будете писать в самых разных уголках нашей страны и за рубежом, для меня очень большая ответственность. Я не знаю, каким он вам покажется, легким или сложным, но я пытался сделать его максимально интересным», – заметил он.

Текст диктанта «Пушкин. Фамилия» разделен на четыре части. В Татарстане написали третью часть под названием «Наперсница волшебной старины». Вместе с республикой эту часть написали также 59 регионов России и 45 зарубежных стран.

В третьей части рассказывается о бабушке Пушкина – Марии Ганнибал, которая, по словам Варламова, сыграла ключевую роль в воспитании будущего поэта.

Результаты каждой работы будут внесены на сайт totaldict.ru. Оценки участников, написавших диктант в Казани, опубликуют 11 мая.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году. В этом году его столицей стал Улан-Удэ.