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Фазлеева: Татарстан славится замечательными семьями
Семья – место силы и любви. Как бы тебе не было сложно, твои близкие всегда скажут: «Мы тебя любим». Об этом сообщила сегодня во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», стартовавшего сегодня в Татарстане, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«В Татарстане в Год семьи удалось поднять статус семьи. 2024 год – все, что связано с семьей. Семья – это настроение, эмоции, добрые прекрасные семьи», - сказала она.
Фазлеева отметила, что Татарстан славится замечательными семьями, здесь заложено традиционное уважение к старшим, впитанное вместе с молоком матери.
Спикер отметила, что для нее семья – это, прежде всего, воздух, место любви и силы.
«Когда становится трудно, ты знаешь, что придешь и дома тебе скажут, что тебя любят. Семья – место силы, восстановления. Как бы тебе не было сложно, твои близкие всегда скажут: «Мы тебя любим»», - отметила Лейла Фазлеева.
Она также рассказала про теплые взаимоотношения в родном доме.
«Мне повезло, я купалась в родительской любви, любви бабушек и дедушек. Мы живем эмоциями, впечатлениями детства», - добавила Фазлеева.
12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» проходит сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленный ранее Президентом России Владимиром Путиным.
С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов, конкурс «Народный Дед Мороз Татарстана». В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».
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