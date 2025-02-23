Фазлеева: РТ помогает Лисичанску и Рубежному с организацией образовательного процесса

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан помогает подшефным городам Луганской народной республики – Лисичанску и Рубежному – с организацией образовательного процесса. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском.

«<...> в поддержку этого процесса (образовательного – прим. Т-и) Республикой Татарстан были отправлены учебные материалы, учебные пособия, для того чтобы можно было <...> осуществлять образование в формате офлайн, онлайн – в зависимости от той ситуации, которая складывается в этот момент в Лисичанске или в Рубежном», – отметила Фазлеева.

Вице-премьер Татарстана также обратила внимание на обмен педагогическими практиками и участие в этой работе Института развития образования РТ.

Желающим поступить в вузы Татарстана учащимся Луганской народной республики предоставляется дополнительная подготовка – «интенсив образовательный для этих детей».

Отдельно Фазлеева подчеркнула, что все взаимодействие с несовершеннолетними «в обязательном порядке» проводится с разрешения родителей и в коммуникации с ними.

Вице-премьер РТ также упомянула углубленный медицинский осмотр приезжающих в Татарстан детей с последующим предоставлением необходимого лечения и участие учащихся Лисичанска и Рубежного в татарстанской программе летнего отдыха и оздоровления. В прошлом году к этой программе присоединились и дети из Белгородской области, пострадавшей от обстрелов в ходе спецоперации.