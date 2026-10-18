Фазлеева поздравила жителей Татарстана с Днем отца

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила жителей республики с Днем отца.

«Дорогие папы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем отца! Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто вносит неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, является опорой семьи и примером силы и ответственности», – заметила вице-премьер РТ.

«Быть отцом – это не только огромная радость, но и великий труд. Отец передает детям свои жизненные принципы и ценности, учит их честности, трудолюбию и справедливости», – акцентировала она.

«Особые слова благодарности отцам, воспитавшим сыновей-военнослужащих. Ваши дети, выбрав путь защитников Отечества, продолжают лучшие традиции мужества и доблести. В их стойкости и верности долгу отражается ваше родительское наставничество и личный пример патриотизма», – выразила уверенность Фазлеева.

«С глубоким почтением обращаюсь к отцам – участникам специальной военной операции. Вы проявляете исключительную храбрость, защищая интересы России и ее будущее. Находясь вдали от семьи, вы не перестаете быть любящими отцами, демонстрируя детям пример истинного мужества и преданности Отечеству», – добавила вице-премьер.

«Дорогие отцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья. Пусть отцовская мудрость и сила духа служат маяком для подрастающих поколений, создавая крепкий фундамент нашего общества», – заключила Лейла Фазлеева.

Ранее жителей республики с Днем отца поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня. Укрепление семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».