«Папа может все!»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем отца

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем отца и опубликовал видео, посвященное празднику.

«Папа может все! Именно так считают дети, и это правда. За каждой детской победой стоят отцовская вера и его мудрые советы. Желаю всем отцам неиссякаемой энергии, радости отцовства и взаимопонимания в семье!» – написал руководитель республики в своем канале в мессенджере МАКС.

«Әти мәхәббәтенең чиге юк. Ул көндәлек кайгыртуында һәм сиздерми генә ярдәм итүендә чагыла. Бүген һәр әти үз гаиләсенең лаеклы игътибарын һәм рәхмәтен алсын. Бәйрәм белән котлыйм, дуслар! Исәнлек-саулык, гаилә бәхете телим! (в переводе с татарского – „Отцовская любовь не знает границ. Она проявляется в повседневной заботе и незаметной помощи. Пусть каждый отец сегодня получит внимание и благодарность со стороны своей семьи. Поздравляю с праздником, друзья! Желаю вам здоровья, семейного счастья!“)», – добавил Рустам Минниханов.

День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня. Укрепление семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.