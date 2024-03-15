Фазлеева: По браслету «Я проголосовал» можно посетить мероприятия по всему Татарстану

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Преимущества браслета «Я проголосовал», который выдается избирателям Татарстана после голосования, распространяются на мероприятия, которые проходят во время выборов по всей республике. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Мы говорим об активностях, которые предусмотрены в рамках фестиваля „Всей семьей на выборы“. Во всех муниципальных образованиях по браслету предусмотрены разные виды активностей для жителей. Браслет имеет общий характер — один для всей республики. То есть если вы проголосовали и приехали в гости в другой муниципальный район, вы также можете посетить мероприятия с браслетом», — сказала спикер.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что браслет изготовлен по единому формату. «Мы же единая семья, идем всей семьей на выборы, поэтому браслет не ограничивает вас в участии в другом муниципальном районе», — добавила вице-премьер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).