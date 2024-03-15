Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фазлеева: По браслету «Я проголосовал» можно посетить мероприятия по всему Татарстану
Преимущества браслета «Я проголосовал», который выдается избирателям Татарстана после голосования, распространяются на мероприятия, которые проходят во время выборов по всей республике. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«Мы говорим об активностях, которые предусмотрены в рамках фестиваля „Всей семьей на выборы“. Во всех муниципальных образованиях по браслету предусмотрены разные виды активностей для жителей. Браслет имеет общий характер — один для всей республики. То есть если вы проголосовали и приехали в гости в другой муниципальный район, вы также можете посетить мероприятия с браслетом», — сказала спикер.
Лейла Фазлеева подчеркнула, что браслет изготовлен по единому формату. «Мы же единая семья, идем всей семьей на выборы, поэтому браслет не ограничивает вас в участии в другом муниципальном районе», — добавила вице-премьер.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»