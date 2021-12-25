Фазлеева: Новый год – семейный праздник, и никакой виртуальный мир не заменит реальный

В стенах «Баскет-холла» прошла Республиканская новогодняя елка. Масштабное представление, посвященное Году цифровизации и высоких технологий, посетила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Было приглашено огромное количество детей. И организовать для них праздник — это большая ответственность. Ведь все они ждут чуда, а в представлении республиканского уровня должен быть заложен глубокий подтекст. И в самый семейный праздник в году и в преддверии Года цифровизации основной идеей было то, что никакой виртуальный мир не заменит реальный. Виртуальный мир не позволит нам любить и чувствовать по-настоящему», — отметила вице-премьер.

Фото: © Владимир Васильев

Она подчеркнула, что центральным событием шоу стала демонстрация фотографий семей Татарстана, которыми поделились сами жители республики.

Республиканская елка для детей из разных районов Татарстана, которые в течение года отличились в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенных категорий детей — событие традиционное. Однако в этом году оно впервые прошло на площадке «Баскет-холла».

«То, что выбор пал на „Баскет-холл“, в корне поменяло концепцию представления. Здесь более близкое расположение сценического модуля к зрителям, более широкие возможности, которые позволяют с головой погрузить зрителей в действо. Безусловно, это сближает», — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Фото: © Владимир Васильев

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов добавил, что организация масштабного мероприятия, приуроченного к Году цифровизации, стала настоящим вызовом для всей команды.

«Организовывать было интересно, по-новому. Мы понимали, что приезжает большое количество детей со всех районов Татарстана. В этом году — 8 тыс. человек. И нам нужно было оправдать их ожидания», — рассказал глава ведомства.

Фото: © Владимир Васильев

По его словам, несмотря на высокотехнологичное шоу, празднество вышло по-настоящему семейным.

«Надеюсь, нам удалось заразить всех предновогодним состоянием ожидания чуда», — добавил он.