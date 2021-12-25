Минниханов — юным татарстанцам: «Все вы разные, но вас объединяет труд и упорство»

Фото: Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Республиканская новогодняя ёлка традиционно состоялась в Баскет-холле в Казани. Гостями программы стали более восьми тысяч детей со всей республики, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категории детей.

Талантливых ребят на празднике поприветствовал и поздравил с наступаюшим Новым годом Президент РТ Рустам Минниханов.

«В уходящем году все вы достойно представляли нашу республику на олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, всероссийском конкурсе “Большая перемена”, всероссийской акции “Мы вместе” и других. Мы гордимся вашими победами. Все вы разные, но вас объединяет труд и упорство, стремление к победе, неравнодушие», — отметил Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

С особой гордостью Президент республики поблагодарил юных героев, находящихся на празднике.

«Нет ничего важнее спасения и сохранения жизни. Я искренне благодарю тех, кто помогает нуждающимся, активно принимает участие в благотворительных акциях. Верьте в себя, ставьте перед собой большие цели и смело добивайтесь их», — подчеркнул Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Темой новогоднего шоу этого года стала цифровизация. Представление «Новый год. Перезагрузка» в преддверии Года цифровизации познакомило детей с высокими технологиями через жизнь семьи – папы Камиля, мамы Карины, сына Ильдара и дочери Дины. Искусственный интеллект Алина с головой погрузила их в виртуальный мир. Но заменит ли виртуальная реальность собой дружбу, любовь и тепло семейного очага?

Для тех, кто не смог посетить мероприятие очно, в этом году предусмотрена трансляция на сайте.

Также у каждого была возможность участвовать в акции: загрузить семейную фотографию и увидеть себя на главном экране во время представления.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В завершение праздничной программы каждый зритель получил сладкий новогодний подарок. Часть подарков совместно с социальными службами будут доставлены детям, которые по состоянию здоровья не смогли очно посетить мероприятие, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, традиция праздновать Новый год, собрав на одной площадке детей из разных районов Татарстана, была заложена в 2000 году.