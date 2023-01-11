Фазлеева: «Назначение Рината Садыкова говорит о качестве кадровой политики в РТ»

Назначение Рината Садыкова министром по делам молодежи Татарстана говорит о преемственности, показывающей качество работы кадровой политики в республике. До этой должности он работал первым заместителем ведомства, напомнила в беседе с «Татар-информ» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Мы говорим о преемственном назначении. Это говорит о направленности кадровой политики Татарстана, настроенной на выращивание кадров. Известно, что Ринат Садыков вел важные крупные блоки проектов Минмолодежи РТ. Я думаю, что он справится, хочется пожелать удачи в новых начинаниях», – поделилась вице-премьер.

Она добавила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед Садыковым задачу о межведомственном взаимодействии Минмолодежи и Минобрнауки РТ с «Движением первых».

Напомним, что о том, кто станет новым главой Минмолодежи РТ, стало известно сегодня.