Лейла Фазлеева: Марафон «ВСЕ СВОИ» обозначил необходимость сказать спасибо участникам СВО

Лейла Фазлеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый телемарафон в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» ещё раз обозначил необходимость поблагодарить участников СВО, а также максимально подробно осветил все меры поддержки, которые есть в Татарстане для военнослужащих. Такие выводы по итогам марафона озвучила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня марафон обозначил необходимость сказать спасибо каждому участнику специальной военной операции и членам их семей, которые ждут, верят и обеспечивают тыл. Я думаю, что сегодня меры поддержки военнослужащих в Татарстане носят характер большого пакета, и меры от Российской Федерации тоже достойные. Они продолжают разрабатываться и создаваться в связи с запросами участников СВО», – отметила вице-премьер.

Она особенно отметила важность коммуникации властей Татарстана и ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей. Фазлеева добавила, что в ближайшем будущем могут появиться дополнительные меры поддержки в связи с обращениями.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.