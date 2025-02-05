Фазлеева: Коммерческому сектору Татарстана нужно увеличить вклад в науку

Для успешной реализации программы научно-технологического развития в Татарстане необходимо усилить вклад коммерческого сектора в науку. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Мы нуждаемся в наращивании вклада малых предприятий и коммерческого сектора в наукоемкие технологии», –отметила спикер.

Фазлеева также подчеркнула, что к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки в республике планируют увеличить не менее чем на 2%. В том числе – за счет инвестиций со стороны частного бизнеса, которые должны вырасти как минимум в два раза.

Вице-премьер РТ посетовала, что Татарстан отстает от других российских регионов по такому направлению, как популяризация науки. Всего в регионе в прошлом году провели 200 мероприятий в рамках программы НТР, и только 39% из них касались популяризации.

В прошлом году в Татарстане была разработана программа научно-технологического развития на 2024–2027 годы. Сам минувший год в республике по решению Раиса РТ Рустама Минниханова был объявлен Годом научно-технологического развития.