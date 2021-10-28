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Здоровье
28 октября 2021  15:26
Эвелина Киселёва

Фазлеева: Газетные киоски продолжат работать с 30 октября

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Киоски по продаже газет и журналов не будут закрываться на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Распространители и издатели печатной прессы Татарстана задали коллективный вопрос оперштабу по борьбе с Covid-19. Их интересовало, коснутся ли вводимые ограничения киосков, в том числе тех, которые расположены в торговых центрах. По их словам, администрации ТЦ предупреждают, что не допустят у себя работу отдельно расположенных павильонов по продаже газет и журналов.

 «Киоски продолжают свою работу», – ответила на вопрос вице-премьер республики.

Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся по указу Президента России Владимира Путина, можно прочитать по ссылке.

#киоски #Коронавирус #Пресса
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