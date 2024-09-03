Фаяз Хизбуллин возглавил Мензелинский драматический театр

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Фаяз Хизбуллин стал новым директором Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Новоиспеченного руководителя коллективу представил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Для нас очень близок и дорог этот театр. Мы согласились передать его в надежные руки. Сохраните доверие коллектива и атмосферу этого места. Желаю успехов в новой должности!», - подчеркнул он.