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Общество 3 сентября 2024 17:08

Фаяз Хизбуллин возглавил Мензелинский драматический театр

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Фаяз Хизбуллин возглавил Мензелинский драматический театр
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Фаяз Хизбуллин стал новым директором Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Новоиспеченного руководителя коллективу представил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Для нас очень близок и дорог этот театр. Мы согласились передать его в надежные руки. Сохраните доверие коллектива и атмосферу этого места. Желаю успехов в новой должности!», - подчеркнул он.

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