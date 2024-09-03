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Фаяз Хизбуллин возглавил Мензелинский драматический театр
Фаяз Хизбуллин стал новым директором Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.
Новоиспеченного руководителя коллективу представил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.
«Для нас очень близок и дорог этот театр. Мы согласились передать его в надежные руки. Сохраните доверие коллектива и атмосферу этого места. Желаю успехов в новой должности!», - подчеркнул он.
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