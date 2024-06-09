«Отдача и крутые эмоции»: российские бэби-театры показали в РТ 8 спектаклей

В Мензелинске состоялся II Всероссийский фестиваль бэби-театров «Ләкләк», в котором приняли участие театры из разных городов РФ. Всего на двух площадках Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С.Амутбаева было показано 8 спектаклей.

Также были проведены три лекции, организован театральный «Вечерний Сабантуй» с традиционными играми, круглый стол на берегу реки Мензеля по итогам бэби-фестиваля.

Особенность нынешнего фестиваля в том, что в этом году участниками стали коллективы театров кукол, развивающих бэби-направление. Данный эксперимент показал хороший результат и стал своеобразным опытом.

«Во второй раз проводим фестиваль бэби-театров и понимаем, что было правильным решением заострить внимание на развитии этого направления. Завлечь юного зрителя — это очень сложная задача, но отдача от них дает крутые эмоции. Хорошо, что появилась такая площадка, где развивающие бэби-театры коллективы и специалисты встречаются, обмениваются опытом и обсуждают насущные вопросы. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении, видим в этом перспективу», — прокомментировал «Татар-информу» директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев.