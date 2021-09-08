Фахрутдинов: Наблюдатели на выборах становятся надежным оружием по разоблачению фейков

Общественные наблюдатели, осуществляя фото- и видеосъемку на выборах, способны разоблачать нарушения или провокации. Об этом заявил региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов во время обучения наблюдателей в режиме видеоконференции.

«При обучении наблюдателей мы обращали внимание на деструктивные действия, которые могут быть во время избирательного процесса. Часто практикуемая ситуация со стороны деструктивно настроенных лиц, когда под видом нынешнего нарушения показывают записи давних годов. Наблюдатели в этом плане становятся очень надежным щитом по разоблачению ложных сообщений. Они способствуют прозрачности избирательного процесса», —выразил уверенность в эффективности общественных наблюдателей докладчик.

Фахрутдинов подчеркнул, что наблюдатели, участвуя в избирательном процессе, могут проводить верификацию информации по ситуациям, связанным с заявленными нарушениями. «Не все нарушения, которые публикуются в интернете, имеют место быть», — заметил он.

В качестве примера докладчик рассказал случай, который произошел в ходе одной из прошлых выборных кампаний. В частности, поступило сообщение о нарушении на избирательном участке.

«В конце дня голосования в помещение участковой избирательной комиссии заходит группа мужчин. Пользуясь тем, что вышел сотрудник полиции, они забирают урну для голосования. Имелась видеозапись. Мы связались с наблюдателем, который заверил, что такого факта не было. Он снял помещение участковой избирательной комиссии, урна на месте. А помещение отличается от того, которое было приобщено к информации о нарушении», — сказал он.

Заместитель председателя Общественной палаты Татарстана и член Общественной палаты России Мунир Гафиятуллин напомнил, что в республике помимо выборов депутатов Госдумы пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по Азинскому и Студенческому округам. «На два мандата в республике претендуют девять человек. На 226 вакантных мест претендуют 628 человек. Конкуренция серьезная. Много различных фейковых материалов о том, что нет никакой конкуренции. Вот эти данные опровергают их», — уверен он.

Докладчик выразил уверенность в том, что члены Общественной палаты, эксперты, наблюдатели, блогеры обеспечат прозрачность и легитимность выборного процесса в Татарстане в течение всех трех дней.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.