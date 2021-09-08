Зиля Валеева: Благодаря наблюдателям создается новое поле публичной экспертизы выборов

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева

Фото: Михаил Захаров

Благодаря наблюдателям создается новое поле публичной экспертизы выборов. Об этом заявила Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева во время обучения наблюдателей, организованного в режиме видеоконференции.

«Институт общественного наблюдения — это не акция, которая проводится на выборах. Появился новый институт гражданского общества. Благодаря наблюдателям мы создаем совершенно новое поле публичной экспертизы, публичной оценки достоверности того, что происходит на выборах, как соблюдаются права избирателей. И каждый наблюдатель, который оказывается на избирательном участке, эту свою миссию должен в полной мере осознавать», — сказала Валеева.

Фото: © Михаил Захаров

Председатель Общественной палаты добавила, что наблюдатели — не пассивные участники избирательного процесса, они обеспечивают вместе с избирательными комиссиями соблюдение законодательных норм в ходе голосования. «И в случае возникновения каких-то недоразумений помогают очень оперативно не только решить ситуацию, но и, используя информационные технологии, показать достоверную картину того, что было на самом деле», — продолжила она.

По словам Валеевой, в прошлом году в течение выборных дней Татарстан «отправил на федеральный уровень оперативной информации больше, чем другие субъекты РФ». «Мы еще сам ход выборов отражали, то, как организована процедура, чтобы картина была полной по всем муниципальным образованиям. И такую работу мы в этом году продолжим. Тем более что появляются новые технические возможности», — отметила она.

Фото: © Михаил Захаров

Глава Общественной палаты РТ заметила, что, согласно предварительным опросам, в Татарстане 76,7% избирателей планируют прийти на выборы. «Мы надеемся, что явка окажется высокой, еще выше, чем по предварительным опросам. Поэтому наша задача — подготовиться к такой серьезной явке и отработать вместе с наблюдателями, представителями политических партий одной дружной командой», — подчеркнула она.

Региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов сообщил, что работа наблюдателей начнется 16 сентября — в день тестирования систем видеонаблюдения на участках. «С 8 утра до 18 часов по местному времени будет проводиться тестирование на участках. И наблюдатели имеют право присутствовать. Я думаю, что это обеспечит еще большую прозрачность и легитимность выборов», — резюмировал он.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Государственный Совет РТ и местные органы власти.