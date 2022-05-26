Татарстанский боец UFC Фахретдинов получил разрешение выйти на дебютный бой в тюбетейке

Татарстанский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов выйдет на дебютный бой в UFC в тюбетейке. Об этом спортсмен по прозвищу «Гладиатор» сообщил в своем телеграм-канале.

«То, чего вы так долго ждали и просили! В UFC официально одобрили тюбетейку на мой выход. Теперь отстаньте от меня», — написал Фахретдинов, добавив несколько хохочущих смайликов.

Фото: © телеграм-канал Рината Фахретдинова

Напомним, Фахретдинов готовится к дебюту в UFC. 4 июня татарстанец сразится с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.

Стоит отметить, что в смешанных единоборствах на счету Рината 21 победа в 23 боях.