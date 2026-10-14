Фаворитки и гештальт Тутберидзе: почему Хуснутдинова ушла в тень Трусовой

Дина Хуснутдинова, получившая хороший аванс в прошлом сезоне, в нынешнем пока не может вернуть уверенность. На этом фоне Трусова триумфально возвращает статус главной звезды Этери Тутберидзе. «ТИ-Спорт» разбирается, как камбэк «русской ракеты» перевернул иерархию в «Хрустальном» и не связано ли это с гештальтом Этери.





Фото коллажа: fsrussia.ru / "Татар-информ"

Хуснутдинова и Двоеглазова рассматривались новыми звёздочками Тутберидзе, но…

По прошлому сезону не было ни единого намека на то, что у Этери Тутберидзе появится кто-то еще, кроме ее новых молодых любимиц — Дины Хуснутдиновой и Алисы Двоеглазовой, которые с ходу стали штурмовать сцену в женском одиночном катании. Главными ставками «Хрустального» в борьбе за лидерство на внутренних аренах стали именно они.

Особый ажиотаж вызвало появление Дины Хуснутдиновой, которая внезапно перебралась в «Хрустальный» из Казани. Девушка из села Аксарино, начинавшая свой спортивный путь в Заинске, а позже перебравшаяся в Казань к тренеру Надежде Заякиной, ворвалась во взрослые соревнования с такой уверенностью, что никто уже не сомневался: Дина станет той самой новой татарской звездой Тутберидзе, которых наставница так любит доводить до высших наград и делать из них абсолютных звезд отечественного фигурного катания. Стартовав с бронзовой награды на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, Дина выдала выдающийся прокат на ноябрьском домашнем льду в Казани. Набрав по сумме двух программ солидные 218,01 балла, она забрала золото с внушительным отрывом, оставив далеко позади Дарью Садкову (207,12) и Анну Фролову (202,09).

Дина покоряла публику не только техническим арсеналом, но и зрелой идентичностью: одна из её программ была эффектно поставлена под музыку из балета Фарида Яруллина «Шурале» по мотивам сказки Габдуллы Тукая. Укрепив успех февральским серебром на прыжковом чемпионате страны, Хуснутдинова закрепила за собой статус новой топовой фигуристки в России.

Параллельно свою состоятельность доказывала и Алиса Двоеглазова — технический монолит группы, штамповавшая стабильные четверные прыжки и забираввшая ключевые пьедесталы сезона. Вместе с Аделией Петросян и Софьей Муравьёвой Хуснутдинова и Двоеглазова сформировали новую элиту, готовую претендовать на лидерство в любой международной серии.

К концу сезона казалось, что расклад сил в «Хрустальном» сформирован на годы вперёд. Да, в концовке Дина выступала не столь уверенно, сдав позиции Двоеглазовой и став лишь восьмой в Финале Гран-при России в Челябинске. Однако все видели потенциал у обеих девочек, а их конкуренция должна была только подстегнуть результаты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Более того, в летнем интервью «ТИ-Спорту» Алена Леонова с уверенностью утверждала, что именно Дина, по ее мнению, должна совершить качественный скачок и стать новым лидером в женском катании.

«Двоеглазова залечивает травму, Саша [Трусова] после перерыва. Дина [Хуснутдинова]... если бы спросили меня, например, я бы, наверное, ответила, что Дина… Прошлый первый сезон в ее группе в том году был такой притирочный. Дина здорово где-то каталась, где-то не получилось. Но я думаю, что за лето проведена большая работа, и мне кажется, что эта девочка еще себя покажет», — говорила серебряный призер чемпионата мира.

«Хочется выбраться из ямы». Хуснутдинова попала в тильт, из которого пока не может выбраться

Однако с началом нового сезонного цикла картина стала разворачиваться совсем иначе, чем ожидалось.

Первые проблемы Дины начались задолго до официальных стартов. Во-первых, подготовка к сезону оказалась скомканной из-за травмы ноги — фигуристке несколько раз приходилось прерывать тренировочный процесс для лечения. В итоге она была вынуждена пропустить открытые прокаты своей группы. Сами сентябрьские контрольные прокаты тоже оставили и у Дины, и у экспертов тяжелый осадок. Как честно признавалась сама спортсменка, показать свой максимум не получилось: на тренировках стабильность тройного акселя достигала семидесяти процентов, но перед зрителями она элементарно зажалась, допустив досадную ошибку и степ-аут на каскаде.

Испытания уроженки Татарстана продолжились и на международной арене. На дебютном взрослом турнире серии ISU в Казахстане короткая программа обернулась для Хуснутдиновой серьезными сбоями: болезненное падение с трикселя и помарки на каскаде отбросили ее в промежуточную пятерку. Несмотря на попытки исправить ситуацию в произвольном прокате, накопленный дефицит соревновательного опыта и груз ошибок не позволили ей подняться выше седьмого места.

После турнира Дина дала довольно откровенное интервью «Матч ТВ», обнажив всю глубину своего кризиса:

«Хочется выбраться из ямы, которую я устроила себе в конце сезона. Пропала уверенность — не знаю почему. Я выхожу на соревнования не так, как в начале того сезона. И я не знаю, с чем это связано. Эмоционально тяжело дается выходить на соревнования. Я очень расстроена, что подвела команду, тренеров, федерацию. И, прежде всего, я подвела себя, что не смогла собраться», — с горечью отметила Хуснутдинова.

Возвращение «королевы»: как Александра Трусова спутала все карты

На фоне таких ментальных проблем Дины, свойственных юным спортсменкам, и травмы Двоеглазовой особенно оглушительным выглядит полноценное возвращение Александры Трусовой на большой лед. По сути, этот камбэк просто спутал все карты экспертам фигурного катания.

На лед вышла не просто титулованная фигуристка, у которой так и остался незакрытый гештальт на Олимпиаде, а живая легенда, показавшая, что её харизма никуда не исчезла, а опыт и закалка «Хрустального» по-прежнему при ней. Все лето Евгения Медведева не переставала восхищаться: мол, как это Саша умудряется одновременно сохранять столько ипостасей — и примерная мама с женой, и семь собак содержать, и еще четверные прыгать так, будто и не брала вовсе этот затяжной перерыв.

Выдав ультимативный прыжковый арсенал с четверным лутцем, тройным акселем и безупречными каскадами, Александра показала качество проката, до которого новому поколению пока далековато. Но главное — это не просто сухие баллы в протоколе, а невероятная компонентность, презентация и зрелая уверенность, с которой Трусова буквально захватывает внимание судей и публики с первых секунд программы. На недавнем челленджере «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане она не просто набрала мощнейшую сумму (77,39 балла в короткой программе и 148,62 балла в произвольной с исполнением четверного лутца), но и возглавила список запасных на этапы мировой серии Гран-при ISU — показатель, о котором вчерашние юниорки в текущих реалиях могут только мечтать.

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Сложно сказать, что никто не ожидал такого мастерства от Саши — все-таки все помнят ее лучшие годы до изоляции международного спорта, но уж точно никто не ожидал, что можно вернуться настолько мощно после столь долгого перерыва и родов. Очевидно, что появление «королевы квадов» спутало абсолютно все карты внутри штаба Этери Тутберидзе. Внезапно выяснилось, что молодым надеждам «Хрустального» пока нечем ответить на зрелый, эстетически выверенный и одновременно технически космический рок-н-ролл от Александры.

Личный гештальт Этери: почему возвращение Трусовой важно для Тутберидзе

Есть версия, что за возвращением Трусовой к Этери Тутберидзе считывается еще и глубокий профессиональный подтекст. Для главного тренера современного фигурного катания этот камбэк во многом носит принципиальный характер.

На Играх в Пекине Трусова остановилась в шаге от высшей награды, завоевав серебро, и золото тогда так и не было завоевано. Появление Александры на льду после рождения ребенка дает тренерскому штабу шанс переосмыслить прошлый опыт, закрыть личный гештальт и выстроить работу на ином уровне зрелости и доверия.

По идее, бессменный лидер тренерского цеха уже никому и ничего не должна доказывать — у нее за плечами целая когорта фигуристок, бравших высшие награды во всех мыслимых турнирах, вплоть до чемпионатов мира и Олимпиад. Но все это было с юными воспитанницами. Нередко критики упрекали штаб «Хрустального» в том, что их мощный конвейер эффективен лишь с юными, невесомыми «девочками на шаре», чьи тела позволяют штамповать квады до пубертата, а работать со взрослыми сформировавшимися спортсменками система якобы не умеет. Возвращение Трусовой в статусе зрелой женщины и мамы ломает этот стереотип. Выводя Сашу на ультра-си после огромной паузы, Этери доказывает обратное.

Конечно, подобная конспирология спорна. В конце концов, та же Хуснутдинова ни разу не упрекнула тренерский штаб в недостаточном внимании к себе, а все трудности сводит к личным ментальным проблемам после травмы. И все же стоит задуматься: достаточно ли эффективно работают с Диной тренеры, чтобы вернуть ей уверенность? Пока что она выглядит потерявшейся спортсменкой, которой отчаянно нужна помощь.