Алена Леонова: «Конкуренция на чемпионате России будет между девочками Этери Тутберидзе»

Перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге постоянный эксперт «ТИ-Спорта» серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова оценила расклады главного старта сезона. Она взвесила шансы юных девочек Тутберидзе потеснить Аделию Петросян, рассказала, чего ждать от Дины Хуснутдиновой и выиграет ли наконец титул Гуменник.





«Да, не суперудачный у Аделии сезон. Но я думаю, что все будет хорошо»

Фото: © Ольга Тимохова / fsrussia.ru

«Вообще не стоит переживать, что Петросян будет не первая, она уже все получила»

– Как обычно, на чемпионате России фавориткой называют Аделию Петросян. Но есть мнение, что в этом году девочки от Тутберидзе могут навязать ей борьбу и потеснить с пьедестала. Вы верите, что юные спортсменки уже способны выиграть?

– Ну, конечно, обычно у нас обычно на чемпионате России конкуренция идет между девочками из группы Тутберидзе. Поэтому говорить о том, что Петросян единственный претендент, – нет, я бы так не стала говорить. Потому что и Хуснутдинова, и Садкова, и Двоеглазова очень сильны, и, конечно, они будут бороться за первое место. Любая из этих девочек, я считаю, может стать первой.

Что касается Аделии, тут вообще говорить-то особо и не нужно, ведь она сейчас не отбирается никуда, она на Олимпиаду едет, поэтому вообще не стоит за нее переживать. Что там обсуждать, если для нее это больше своего рода прокат, чем отбор куда-либо. То есть ее задача просто не получить травму, не болеть и усиливать контент. Всё.

– Думаете, она не будет исполнять все свои самые сложные элементы, чтобы лишний раз не рисковать?

– Я думаю, она будет кататься, как на тренировке. И, конечно, она будет пробовать что-то, что еще не пробовала в сезоне, чтобы отработать. Где еще, если не сейчас? Но в целом переживать за то, что она может быть не первая, – это вообще не стоит. Все может быть.

– Тем не менее в Омске она получила критику. Мол, она «умирала» в этом прокате, она два своих прыжка выполнила не слишком удачно…

– Всякое бывает. Ну вот, девка растет, пытается что-то сделать, у нее где-то получается, где-то нет, она взрослеет… Да, не суперудачный у нее сезон. Но я думаю, что все будет хорошо. Спортсменка с таким характером, как у Аделии, должна по-боевому себя настроить и ни в коем случае не расслабляться.

«Хуснутдинову пока еще не то что не воспринимают всерьез, а просто пока присматриваются к ней, смотрят на ее стабильность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По Хуснутдиновой есть вопросы, ей еще нужно добирать авторитет у судей»

– Что касается Хуснутдиновой. Она исполняет тройные аксели, но набрала примерно те же самые баллы, что и Двоеглазова.

– Потому что это новое. Хуснутдинову пока еще не то что не воспринимают всерьез, а просто пока присматриваются к ней, смотрят на ее стабильность. И если она так будет дальше кататься, конечно, она завоюет авторитет и будет уже получать гораздо больше баллов за тот же контент, который делает на сегодняшний день. А Двоеглазова, мне кажется, по праву получает такие баллы, потому что она реально владеет сложнейшими четверными прыжками.

– Этим девочкам можно рассчитывать на то, что у Аделии что-то не выйдет, и тогда у них есть шансы быть первыми?

– Нет, у них просто есть шанс быть первым. Даже без расчета на то, что у Аделии что-то не получится. Просто я говорю, что каждая может выиграть. Насчет Хуснутдиновой есть вопросик – тут надо смотреть, как ее будут оценивать. Опять же по катанию, по второй оценке. Но в плане всего остального – конкуренция будет среди Садковой, Двоеглазовой и Петросян. Мне кажется, что они плюс-минус могут вообще бок о бок быть в оценках.

– Почему Хуснутдинова вызывает вопросы?

– Как я говорила, она еще нарабатывает авторитет. Она такая, скажем так, вышла из ниоткуда, вся такая молодец, классная… Но пока надо все-таки покататься, попрыгать. Я думаю, что она еще и к четверным к следующему сезону подготовится, если не к концу этого сезона. Там уже, конечно, у судей не останется шансов, кроме как ставить то, что она заслуживает.

– Есть еще Мария Захарова, которая способна показать два четверных тулупа. Она первая из восемнадцатилетних девочек, кто исполнил это.

– Это вообще, я считаю, феномен, просто что-то нереальное. Я очень рада за Машу, я знаю ее с детства как фигуристку, очень поддерживала ее всегда. И я очень расстроилась, когда она несколько сезонов пропускала, потому что она реально очень яркая и выделялась все время.

А когда она сейчас вышла и, как птица Феникс, в буквальном смысле слова просто расцвела и сделала что-то нереальное, я очень была этому рада! Потому что Лиза Туктамышева закончила, и казалось бы, что не будет девочки, которая исполняет после восемнадцати лет ультра-си. А оказывается, вот же еще есть! И это очень круто, что в таком возрасте – я говорю по меркам фигурного катания – Захарова это делает. И что она это делает круто.

– Отмечают, что у Дарьи Садковой есть артистичность, а также у нее два четверных прыжка. Этого хватает сейчас для прорыва?

– Конечно, хватает. Слушайте, они плюс-плюс минус все в одинаковом контенте. Петросян тоже, наверное, с двумя тулупами и Садкова с двумя тулупами. В общем, я думаю, тут главное – собраться с мыслями, потому что если Садкова косячит, то по полной программе. Хотелось бы, чтобы у нее все получилось исполнить, как она умеет это делать.

«Гуменник пока самый большой претендент на золото, судя по его выступлениям» Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

«С уверенностью скажу, что Гуменник будет первым»

– У мужчин Петр Гуменник тоже уже отобрался на Олимпиаду, и ему выигрывать ничего не нужно, но он единственный из всех фаворитов, кто еще не выиграл чемпионат России. Он будет более мотивирован, чем Аделия, у которой уже есть два чемпионских титула?

– Я думаю, что он тоже просто будет делать свою работу. Я с большой уверенностью скажу, что он пока самый большой претендент на золото, судя по его выступлениям.

– А как считаете, вот все-таки Петра неожиданно выбрали основным на олимпийский отбор, многие ставили на Дикиджи…

– Там были другие варианты, да. Но в общем и целом, я думаю, это был лучший вариант. Это для меня не было неожиданностью. Я рассчитывала на то, что Гуменника все-таки выберут. Понятно, что Дикиджи – действующий чемпион России, но все-таки опыта маловато, и непонятно, как бы оценивали. Он ни разу не выступал на международке…

– У Владислава есть свои по этому поводу соображения. Для него это будет дополнительной мотивацией на ЧР?

– Сейчас? Не знаю, он не очень так стабильно выступает, и я просто хочу ему пожелать, чтобы у него все получилось, потому что он с каждым годом все лучше и лучше пытается. Мне очень нравится его короткая программа. Я думаю, что, безусловно, он будет бороться за тройку, но шансов побороться за первое место с Петром – тяжеловато будет.

– А кто поборется?

– Марк Кондратюк.

– За счет чего?

– За счет того, что у него очень хорошая программа в этом сезоне.

– В парах у нас сейчас какая-то стагнация. На Гран-при выступают по две, по три пары. Будет ли возрождаться парное катание после того, как лед тронулся на международном треке?

– На самом деле я бы не сказала, что такая уж стагнация, но вот мне очень нравится молодая пара, которая только вышла из юниоров, – это Щербинина с Петровым. Я считаю, что они достойны конкурировать с нашими лидерами – это Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов. И способны даже где-то выигрывать у них.

Ну и потом способны дальше нести, скажем так, их крест. Потому что в следующем сезоне все, кто будет выходить из юниоров, – там в «Хрустальном» люди с четверными прыжками, с подкрутками, выбросами и так далее. Поэтому я не думаю, что все застопорится. Я болею за Букина со Степановой и хочу, чтобы они выиграли.

– Когда можно будет ожидать Камилу Валиеву на каком-то этапе Гран-при? На шоу Навки она показала уже очень сложные элементы, будто вернулась к своим настройкам.

– Да слушайте, это она показывала, мне кажется, еще летом. Так что я думаю, что она вообще к сезону во всеоружии подойдет.