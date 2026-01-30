Фаттахов сообщил о назначении руководителя Дирекции парков и скверов Бугульмы

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме назначен руководитель Дирекции парков и скверов. О кадровом решении сообщил глава Бугульминского района Татарстана Дамир Фаттахов.

Дирекцию возглавила Кристина Касланова – эксперт в сфере социокультурного программирования общественных пространств. По словам Фаттахова, ее назначение стало «большой удачей и еще одной кадровой победой» для города.

Кристина Касланова – уроженка поселка городского типа Уруссу Ютазинского района. Последние десять лет она работала в Санкт-Петербурге, после чего приняла решение присоединиться к команде Бугульмы. Как отметил глава района, по собственному признанию нового руководителя, она увидела в городе большой потенциал для развития общественных пространств.

Дирекция парков и скверов создана в результате реорганизации существующей структуры, ранее отвечавшей за детский парк. Новая организация станет единой управляющей компанией для всех городских общественных пространств и будет заниматься их содержанием, обеспечением порядка и наполнением событийной программой.

«Главная задача Дирекции – насыщать наши парки и скверы интересными и разнообразными событиями для жителей, а также, безусловно, обеспечивать там чистоту и порядок», – подчеркнул он.

Дамир Фаттахов добавил, что подобный подход уже доказал свою эффективность. «По опыту Казани, где я сам был одним из кураторов Дирекции парков и скверов, понимаю, что это правильный подход: у любого объекта должен быть “хозяин”, который несет ответственность за качественное управление», – сказал руководитель муниципалитета.

Он также отметил, что создание Дирекции не повлекло за собой расширение штата. «Мы не создавали новое учреждение, а провели реорганизацию уже существующей дирекции, которая раньше отвечала только за детский парк. То есть мы не плодим чиновников, а повышаем эффективность существующих структур», – подчеркнул Фаттахов.

«Уверен, у нас вместе все получится. Ждем новых событий, идей и перемен к лучшему», – подчеркнул Дамир Фаттахов.