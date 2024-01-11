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Эксперт рассказал, почему москвичей привлекает изучение татарского языка
В последние годы интерес к татарскому языку в столице России значительно вырос. Причем это происходит не только среди этнических татар и русских, но и представителей других национальностей. Такое мнение высказал глава правления местной исламской религиозной организации Северо-Восточного административного округа Москвы «Ихсан» Ринат хазрат Фасхудинов.
«Москва — мультикультурный город, где люди со всех уголков необъятной России встречаются, вместе работают и учатся. Изучение татарского языка становится необходимым дополнением для общения с татарским сообществом, а также в плане расширения карьерных возможностей. Знание редкого и востребованного языка может стать преимуществом при поиске работы или при установлении деловых связей с представителями татарской культуры. Кроме того, изучение татарского языка в Москве может привлекать историческими аспектами. Татары играют важную роль в истории России, и поэтому изучение языка помогает их лучше понять», — рассказал он «Татар-информу».
Фасхутдинов отметил, что в столице есть много возможностей для желающих выучить татарский, в том числе образовательные и культурные центры, которые организуют языковые курсы бесплатно и проводят множество культурных мероприятий с носителями. К таким организациям относится и Центр исламской культуры и
образования имени Шигабутдина Марджани при МИРО СВАО города Москвы «Ихсан», где еще в 2022 году запустили бесплатные курсы.
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