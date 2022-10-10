В Москве открылись бесплатные воскресные курсы татарского языка

Центр исламской культуры и образования имени Шигабутдина Марджани запустил в Москве бесплатные курсы по изучению татарского языка. Занятия проходят каждое воскресенье в двух группах: для взрослых и для детей от восьми лет. Об этом «Татар-информу» рассказал один из организаторов курсов — глава правления местной исламской религиозной организации Северо-Восточного административного округа Москвы «Ихсан» Ринат хазрат Фасхудинов.

Фото предоставлено Ринатом хазратом Фасхудиновым

Курс рассчитан на три месяца (начиная с октября). Он состоит из 13 тематических занятий длительностью по одному часу каждое. Уроки для детей разбиты по темам «Семья», «Профессии» «Предметы одежды», «Родной город» и так далее. Они также смогут изучить татарский алфавит, основы грамматики, научиться задавать вопросы и считать.

«Я считаю, что данные курсы будут вполне эффективными для взрослых — как для тех, кто немного владеет татарским языком, так и для тех, кто языка не знает», — заметил при этом Фасхудинов.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что после первых двух занятий обучающиеся делятся положительными впечатлениями. Кроме того, они стали чаще практиковать татарский язык у себя дома и в общении с земляками.

Фото предоставлено Ринатом хазратом Фасхудиновым

«Посредством занятий слушатели также восстановили в своей памяти слова и обороты, которые ими ранее не были использованы и позабылись...» — добавил религиозный и общественный деятель.

Занятия проходят каждое воскресенье с 15.00 до 16.00 для детей и с 16.00 до 17.00 для взрослых. Адрес: ул. Складочная, д. 1, стр. 15, подъезд 3-й, этаж 2-й, офис 228. БЦ «СавеловГрад». Метро «Савеловская», 3-й выход в сторону БЦ «Станколит» и «Метро». Телефон для справок: 8-916-843-46-88.