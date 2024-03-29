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Fashion Iftar в Казани перенесли в KazanExpo
Fashion Iftar пройдет в выставочном комплексе KazanExpo 31 марта. Об этом во время 12-го Республиканского ифтара сообщил директор «Туган авылым» Радик Абдурахманов.
«Мы приняли решение перенести мероприятие на KazanExpo. Это сделано из соображений безопасности. Сейчас обсуждаем этот вопрос в экстренном порядке и будем готовить площадку», – заявил он.
Напомним, что сегодня в международном выставочном центре прошел Республиканский ифтар, который собрал порядка 12 тыс. гостей. В мероприятии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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