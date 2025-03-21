Fashion Iftar 2025: цвет оранжевый, новое комьюнити и мода на татарское

Fashion Iftar из года в год собирает для разговения исключительно женскую половину казанской уммы. Характерной чертой ифтара является строгий дресс-код. В этом году главной темой мероприятия стало искусство, а цветом Fashion Iftar 2025 был выбран оранжевый, вдохновленный пустыней.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Искусство и Восток

Автором этого масштабного проекта является стилист и эксперт в области благопристойной моды, основатель Modest Covered Джаннат Мингазова, а одним из организаторов выступает совладелец национального комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов. Впервые женский вечер разговения в Казани прошел в 2017 году, а уже в 2023-м Fashion Iftar собрал более тысячи мусульманок. Накануне в концертном зале имени Ильгама Шакирова в «Казань Экспо» на женский ифтар собрались уже 1200 мусульманок.

Дресс-код по цвету впервые был обозначен в 2022 году – красный, цвет борьбы с раком молочной железы. В 2023 году темой ифтара стала борьба с домашним насилием, а цвет наряда стал белым. А в 2024 году цветом ифтара стал зеленый, а темой вечера стала любовь к своей Родине и ситуация в Палестине. В этом году кулуары выставочного центра заполнили сотни мусульманок в нарядах самых разных оттенков оранжевого – от яркого кораллового до нежного персикового. Цвет мероприятия в этом году олицетворяет искусство.

В нарядах казанских модниц вчера было много ярких цветов и акцентных элементов – от шляп до оранжевых перьев. Дресс-код соблюли почти все гостьи вечера – было заметно, что на продумывание образов было потрачено немало усилий и времени, некоторые сочетали в себе восточные мотивы, татарские национальные элементы и современность.

«В этом году я поняла, что полностью развернулась в свое наполнение. И более всего в этом процессе меня трогает искусство: оно про радость, про слезы, каким бы оно ни было, оно должно вызывать эмоции. Так же как проект Fashion Iftar: есть те, кто разделяет нашу позицию, есть те, кто оказывает сопротивление, а это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. В связи с чем в этом году хотелось создать вечер, наполненный вдохновением, поэтому мы пригласили театр «МОҢ», молодых художников, национальные бренды», – рассказала Джаннат Мингазова.

В этом году Fashion Iftar меняется и становится более масштабным. Билет на мероприятие можно было купить – 600 билетов было продано меньше чем за час. Вырученные средства отправятся на благотворительность. На следующий день после самого вечера ифтара состоится бизнес-программа в новом здании театра Галиаскара Камала. По словам Джаннат Мингазовой, все спикеры прилетели из Москвы, а количество желающих посетить модный лекторий о развитии этой индустрии уже перевалило за тысячу.

По словам Радика Абдрахманова, многие светские дизайнеры, стилисты и модельеры уже хотят создавать коллекции благопристойной моды, потому что целый пласт интересной и перспективной аудитории, а халяльное направление активно развивается и набирает популярность.

«Многие дизайнеры хотят делать свои благопристойные коллекции. У нас сейчас очень много заявок от федеральных дизайнеров и модельеров, которые хотят принять участие в нашем проекте», – поведал Абдрахманов.

Джаннат Мингазова

В Казани появится Модное комьюнити

На этом ифтаре стало известно, что в Казани появится новое модное комьюнити, которое сможет дать взаимную поддержку и рост участникам модной индустрии. Об этом рассказала сама Джаннат Мингазова.

«Если на то будет воля Всевышнего, эта идея разрастется до международного Fashion-форума. Говоря о моде – триггерное слово, я долго размышляла о том, что я могу сделать, и поняла. Для всех, кто хочет быть в индустрии без характерного ей снобизма, мы создали комьюнити, в рамках которого будем поддерживать друг друга на профессиональном уровне, расти вместе», – сказала Мингазова.

Подчеркивая тему вечера, Джаннат напомнила девушкам о ценности, которой Всевышний наделил каждую из них.

«Каждый из нас – это искусство! Всевышний создал каждую из нас уникальной и неповторимой, просто соединитесь с этим, ведь Аллах любит прекрасное, а это значит, что, ставя свою ценность под вопрос, мы ставим под сомнение то совершенство, которое он вложил в нас», – сказала она.

Коран, творческие перформансы и показ мод

Ифтар начался с традиционного чтения Священного Корана. Для этого на сцену вышла педагог при мечети «Алтан» Айгуль Махиянова. Зал был заворожен мелодичным прочтением аятов 23-й суры Корана «Аль-Муминун» («Верующие»).

Культурная программа вечера в этом году включала не только ставший фишкой Fashion-ифтара показ мод, но и театральный перформанс «МОҢ» и танцевальный спектакль «Алиф», в этот раз на исламскую тему.

После перформанса началась самая красивая и приятная часть вечера – на сцене начался показ модных коллекций. В этом году было много татарстанских брендов и брендов с национальным компонентом. Помимо арабских мотивов, отблеска шелка, пайеток и страз на сцене было представлено много образов с татарской вышивкой и культурным кодом, адаптированным под современность.

Завершением мероприятия стал розыгрыш различных призов среди гостей – от подарочных сертификатов до путевок в Мекку. Самым главным предметом лототрона от организаторов стали две путевки в малое паломничество – Умру. Один из них был разыгран среди 12 сотен участниц оранжевого ифтара, а второй достался девушке-волонтеру, помогавшей в организации вечера.

Многие надели оранжевое впервые

Оранжевый цвет достаточно яркий, акцентный и непростой в стилизации, поэтому для многих гостей вечера дресс-код стал экспериментом. Каждый выбрал для себя какой-то оттенок оранжевого.

По словам участниц, многие надели оранжевый впервые: кто-то остановил свой выбор на акцентных туфлях, шляпке или сумочке, а кто-то не побоялся ярких монохромных образов и сочетаний.

Радик Абдрахманов

В 2026 году Fashion-ифтар отметит юбилей в 10 лет и обещает быть особенным. По словам Радика Абдрахманова, дресс-код будет не таким специфичным и сложным, как в этом году, но сама Джаннат Мингазова сказала, что, увидев восторженные реакции на наряды в цветах охры и пустыни, будет экспериментировать активнее.

О том, будет ли проект масштабироваться в следующем юбилейном году, организаторы ответили уклончиво:

«Мы будем думать о том, как проект можно масштабировать, но, может быть, в этом и есть наша фишка. Ажиотаж вокруг этого мероприятия не утихает, и сюда по-прежнему хочет попасть большое количество людей. Над этим нужно думать, потому что если сделать его массовым, он может потерять свою концепцию и формат, перестанет быть ифтаром «званого ужина». Это действительно уникальное событие, в мире никто не проводит ифтаров такого масштаба и красоты», – рассказал Абдрахманов.

Ради участия в оранжевом показе прилетали из других городов

Ажиотаж вокруг модного вечера вышел далеко за пределы Казани, а для участия в Fashion Iftar девушки приезжают из других городов. Тюркская художница из Самары Гузель Хайбуллова считает, что этот ифтар делает очень много для объединения женского мусульманского сообщества и именно за таким общением приезжают участницы из других городов.

«За год я уже и забыла, насколько это красивое мероприятие. Оно не вписывается в общие рамки того, как ифтар должен выглядеть или вообще какое-либо светское или религиозное мероприятие, но мне кажется, оно может принести и уже приносит много пользы для нашей уммы. Например, в Самаре гораздо меньше мусульман, и мы с удовольствием ловили билеты сюда, чтобы просто окунуться одним днём в эту атмосферу красоты и ислама. Просто любоваться друг другом, говорить и слушать комплименты. Это такой женственный и приятный день очень хороших эмоций. Он объединяет именно женщин, это совершенно другое», – поделилась художница.

Журналист и автор «Блога мусульманки» Айдан Мамедова приехала в Казань специально для участия в Fashion Iftar. По ее словам, это мероприятие играет очень большую роль не только для мусульманской модной индустрии и мусульманского женского сообщества, но и для постящихся в одиночестве людей:

«Я уже второй год отправляюсь в Казань, чтобы стать участницей Фешен-ифтара. Быть может, для казанских девушек это событие уже привычное дело, но для мусульман из других городов это грандиозное событие. Что же касается пересудов относительно дресс-кода, платного входа… На днях я спросила: «А почему в «Кул Шариф» не так много народу на таравих?» И получила от местных неожиданный для меня ответ: «Потому что многие выбирают мечеть рядом с домом».

Для меня, как для саратовчанки, это так удивительно, ведь у нас всего две мечети в городе и выбирать не приходится. Также и с мероприятиями: слава Аллаху, в Казани с каждым годом все больше тематических мероприятий в Рамадан, и я прекрасно понимаю, как уже искушенному человеку легко обесценить тот или иной ивент», – поделилась гостья.

По словам Айдан, для сотен девушек этот ифтар может стать отправной точкой в познании ислама и в этом содержится большое благо.