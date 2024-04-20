Фасады бывшей Никольской единоверческой церкви в Казани отреставрируют к саммиту БРИКС

К саммиту БРИКС в Казани проведут работы по сохранению объекта культурного наследия «Никольская единоверческая церковь». Положительные результаты историко-культурной экспертизы размещены на сайте Комитета РТ по ОКН.

Здание церкви было построено во второй половине XIX века на средства казанских купцов из старообрядцев. В советское время завершения храма и колокольни были снесены.

Запланирован ремонт фасадов здания и их отделки, усиление стен, в том числе инъецирование трещин, вычинка кирпичной кладки, и другие меры, которые позволят продлить жизнь памятника и восстановить его архитектурно-художественную ценность.

Кроме того, специалисты проведут ремонт прилегающей к памятнику ограды и одноэтажной постройки (часовни), которые находятся на территории ансамбля «Храмовый комплекс».

Эксперты отмечают, что из-за работ по благоустройству прилегающей территории и ремонту часовни по проекту необходимо разработать документацию для обеспечения сохранности близлежащих объектов культурного наследия.