ФАС заинтересовалась ростом цен на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба собирается проверить механизмы образования цен на куриные яйца. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Территориальные органы ФАС уже направили компаниям-производителям запросы о формировании цен на куриные яйца. Основываясь на полученных данных, служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен. Соответствующая работа в регионах уже начата.

Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей, чтобы те представили информацию «о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца».

Согласно данным Татарстанстата, в республике за период с 23 по 30 октября куриные яйца подорожали на 3,31%, до 84,24 рубля. Они выросли в цене ощутимее остальных продуктов.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин удивился сильному подорожанию мяса птицы и предложил при необходимости импортировать курятину из Беларуси и Казахстана.