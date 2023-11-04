В Татарстане подешевели смеси для детского питания и вареная колбаса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 23 по 30 октября в Татарстане снизились цены на вареную колбасу, вермишель и сухие молочные смеси для детского питания. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, вареная колбаса стала дешевле на 2,55%, или на 10 рублей 27 копеек (на 23 октября они стоили 426,02 рубля за один килограмм).

В свою очередь вермишель упала в цене на 2,4% (один рубль 69 копеек), неделей ранее она стоила 69,11 рубля.

Сухие молочные смеси для детского питания стали дешевле на 1,11%, или на 12 рублей 71 копейку. Прежде его стоимость равнялась 1094,85 рубля.

Кроме того, сахар-песок упал в цене на 0,58%, картофель и морковь подешевели на 0,56%, а свинина стала дешевле на 0,5%. За семь дней до этого соответствующие продукты стоили 71,07, 22,04, 30,19 и 304,59 рубля. Снижение составило 42, 10, 16 копеек и 1,5 рубля соответственно.

Ощутимее всего подорожали куриные яйца — на 3,31%, или на 2 рубля 71 копейку. Неделей ранее десяток куриных яиц можно было купить за 81,53 рубля. Также заметно выросла в цене столовая свекла — на 3,1%, или на 90 копеек. За неделю до этого она стоила 29,35 рубля.