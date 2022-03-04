ФАС сократит сроки выдачи предупреждений за ложную информацию о росте цен на товары

Федеральная антимонопольная служба сократит срок выдачи предостережений за публичные необоснованные прогнозы о росте цен с десяти до двух дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предполагается сократить срок внутриведомственных процедур, связанных с выдачей предостережения, до двух рабочих дней. В настоящий момент предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с законом „О защите конкуренции“ составляет десять дней», — сказано на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что предостережения помогут предотвращению планируемых антиконкурентных действий на социально значимых товарных рынках и позволит сократить число возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов.

Подобная мера реагирования предусмотрена статьей 25.7 закона «О защите конкуренции».

После начала специальной военной операции в Украине 24 февраля страны Запада начали ужесточать санкции против России. В связи с этим начали распространяться сведения о якобы планируемых повышениях цен на продукты и товары первой необходимости, которые некоторые граждане начали массово скупать в магазинах.