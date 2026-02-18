ФАС решила проанализировать цены на огурцы в торговых сетях

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба РФ решила запросить у ретейлеров данные об изменении по неделям средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также об объемах их закупки и реализации за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«<...> анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента», – уточнили в ФАС.

Запросы направлены торговым сетям группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Верный», «Мария Ра» и «Азбука вкуса».

Ранее ведомство направило запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта (компаниям групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето»). Теперь специалисты изучают полученную информацию.

ФАС проанализирует обусловленность установления оптово-отпускных и розничных цен на огурцы и проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». При наличии оснований ведомство намерено принять меры антимонопольного реагирования.

Средняя розничная цена огурцов в России в феврале 2026 года достигла примерно 317 рублей за килограмм, в отдельных регионах их стоимость превышает 1 тыс. рублей. Подробнее о ситуации с ценами на огурцы читайте в материале «Татар-информа».