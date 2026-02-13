Экономист объяснил, почему огурцы подорожали и когда ждать снижения цен

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Паниковать из-за резкого подорожания огурцов в феврале не стоит – рост цен носит сезонный характер. Об этом сообщил генеральный директор экспертно-аналитического центра Алексей Плугов.

Средняя розничная цена огурцов в России в феврале 2026 года достигла порядка 317 руб. за килограмм, в отдельных регионах стоимость превышает 1 тыс. рублей. На фоне резкого роста цен Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям тепличных овощей для оценки обоснованности подорожания.

«Если мы посмотрим изменение цен на 9 февраля по отношению к уровню трехмесячной давности, то цены выросли на 106%. Но если мы проанализируем все прошлые годы за 5 лет, среднегодовое изменение цен – примерно 100 с лишним процентов. Мы укладываемся в этот сезонный диапазон», – сказал он в беседе с «Радио 1».

Плугов пояснил, что ключевой фактор роста цен связан с себестоимостью: в феврале урожай получают в зимних теплицах, где требуются значительные затраты на освещение. По его мнению, даже расширение тепличных мощностей не сделает продукт заметно доступнее, а умеренное снижение цены не приведет к резкому росту спроса, поэтому производителям это экономически невыгодно.

«Цену можно было бы сбить расширением импорта, но целесообразно возить в Россию огурцы только в январе, феврале, может быть, в начале марта. В апреле и мае из-за рубежа поставлять уже нецелесообразно. К тому же у огурцов очень короткий срок хранения. Можно завести большой объем и его не реализовать, и товар испортится», – объяснил Плугов.

Он добавил, что традиционное снижение цен обычно начинается уже в марте и становится более заметным в апреле.