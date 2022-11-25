ФАС разрешила ижевскому франчайзи KFC приобрести рестораны сети в России

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «Смарт Сервис Лтд» планирует также приобрести у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат работать под брендом Rostic’s.

ФАС оценила сделки на вероятность возникновения конкуренции в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Рынок общественного питания оценивается экспертами как высококонкурентный, поэтому предпосылок для возникновения или усиления доминирующего положения нет.

В марте компания Yum! Brands сообщила о приостановке работы в России 70 своих ресторанов. При этом более тысячи ресторанов KFC, осуществляющие деятельность по франшизе, продолжили работать в обычном режиме.