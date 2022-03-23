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Ру Тат
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Экономика
23 марта 2022  10:45

ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу

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Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. 

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства и завышение цен отдельными продавцами, будут приняты меры реагирования.

Ранее в российском Минпромторге заявили, что в стране не будет дефицита офисной бумаги — все поставки стабилизируются за неделю.

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