ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства и завышение цен отдельными продавцами, будут приняты меры реагирования.

Ранее в российском Минпромторге заявили, что в стране не будет дефицита офисной бумаги — все поставки стабилизируются за неделю.