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ФАС приступила к антикартельным проверкам производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла из-за обращений граждан о росте цен на этот продукт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС проверит, соблюдают ли производители запрет на антиконкурентные соглашения, следствием которых может становиться установление или поддержание цен.
Внеплановые выездные проверки в отношении семи компаний, производящих молочную продукцию, уже проходят в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.
«Окончательные выводы ФАС России сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации», — уточнили в ведомстве.
В Татарстане за период с 18 по 24 ноября сливочное масло подорожало на 1,92%, с 967,84 до 986,28 рубля за килограмм.
Подробнее о ситуации с увеличением стоимости этого продукта читайте в материале «Татар-информа» «Это сговор или осеннее обострение»: что происходит с ценами на сливочное масло в России.
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