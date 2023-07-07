ФАС предложила повысить цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

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Регулируемые цены на природный газ в России могут быть проиндексированы на 8% с 1 июля 2024 года и 1 июля 2025 года как для граждан, так и для предприятий. Проект соответствующего приказа Федеральной антимонопольной службы размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об оптовых ценах на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и аффилированными с ним лицами. Эти оптовые цены учитываются при формировании цен для потребителей.

В ФАС заявили «Интерфаксу», что вырученные от повышения тарифов средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

В Минэнерго же необходимость индексации тарифов объяснили длительным, более 40 лет, сроком эксплуатации свыше 30% российских газопроводов. К тому же это даст возможность ускорить темп реализации программы социальной газификации, добавили в ведомстве.

В последний раз тарифы на газ повышались на 8,5% 1 декабря 2022 года. При этом «Газпром» в прошлом году понес серьезные убытки, сократив почти на 46% экспорт в зарубежные страны за пределами СНГ. Чистая прибыль корпорации уменьшилась на 41,4%, до 1,226 трлн рублей. В итоге акционеры даже решили отказаться от выплаты дивидендов.