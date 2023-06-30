«Газпром» отказался от выплаты дивидендов за 2022 год

ПАО «Газпром» приняло решение не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год. Участники общего собрания акционеров прислушались к рекомендации совета директоров. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Такое решение связано с убытками, которые компания понесла в 2022 году. При этом оно немного повлияло на стоимость ценных бумаг «Газпрома», которая незначительно снизилась на торгах Московской биржи (до 166,8 рублей за бумагу).

За первое полугодие 2022 года госкорпорация уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию. В общей сложности объем выплат составил 1,208 трлн рублей, установив исторический для компании рекорд.

В целом по итогам прошлого года «Газпром» получил 1,226 трлн рублей чистой прибыли по МФСО. На доходы повлияли повышенные налоговые выплаты.