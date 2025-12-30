news_header_top
Экономика 30 декабря 2025 14:00

ФАС одобрила покупку «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома». Об этом сообщили в пресс-службе татарстанской компании.

Юридически обязывающее соглашение о продаже акций было подписано 30 декабря 2025 года. Сделка готовилась в течение года и была осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки.

Как уточняется, в дальнейшем предполагается сохранение двух юридических лиц. Каждая из компаний продолжит работу в рамках своей основной специализации.

Головные офисы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» планируется разместить в Казани.

О том, что акционерные общества могут объединиться до конца года, ранее сообщал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

