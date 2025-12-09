«Росспиртпром» и «Татспиртпром» могут объединиться до конца года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Акционерные общества «Росспиртпром» и «Татспиртпром» могут завершить слияние до конца этого года, но в объединенном холдинге компании сохранят свои юридические лица. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, передает «Интерфакс».

«Модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией», – пояснил министр.

По словам Аглиуллина, «Росспиртпром», как и прежде, сконцентрируется на производстве основного сырья – спирта, тогда как «Татспиртпром» займется выпуском конечной продукции – ликеро-водочных изделий.

После получения необходимых согласований со стороны Федеральной антимонопольной службы необходимые корпоративные процедуры могут быть завершены в кратчайшие сроки. Сделка может быть заключена до конца текущего года, заметил глава Минземимущества РТ.

«Сделка готовилась примерно год и будет осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Цена не раскрывается по соглашению сторон», – уточнил он.

Аглиуллин добавил, что головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут находиться в Казани. Для Республики Татарстан это означает формирование новой налоговой базы и создание дополнительных рабочих мест.

«Татспиртпром» увеличит возможности по розливу продукции за счет включения в собственные производственные цепочки профильных активов «Росспиртпрома».

Кроме того, татарстанская компания расширит номенклатуру и объемы выпуска напитков путем получения доступа к новым брендам, выхода в ранее неохваченные сегменты рынка, расширения логистических возможностей и географии сбыта, поделился перспективами Фаниль Аглиуллин.