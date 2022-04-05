ФАС обосновала размер тарифов комплексной системы учета отходов на ближайшие пять лет

Тарифы комплексной системы по обращению с отходами I и II классов, запущенной в России 1 марта 2022 года, установлены сроком на пять лет. При их разработке были учтены все затраты ФГУП «ФЭО». Об этом сообщил сегодня замруководителя ФАС России Виталий Королев на пресс-конференции в ТАСС.

«Нами были в марте утверждены тарифы. На первый класс опасности отходов тариф составил 222,9 тыс. рублей за тонну, для отходов второго класса опасности – 62,5 тыс. рублей за тонну без НДС. Тарифы включают в себя весь спектр действий, которые необходимо сделать с конкретным видом отходов – сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение», - сказал он.

Спикер отметил, что до введения тарифного регулирования цена определялась рыночным путем. Эксперт считает, что тарифы определены «на довольно консервативном уровне, они невысокие». Обоснованием тарифов являлись те затраты, которые несет Федеральный экологический оператор на создание семи экотехнопарков, на которых будет происходить обработка, размещение и утилизация отходов, а также затраты на привлечение транспортировщиков и другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращениями с отходами I-ll классов опасности зарегистрировались 318 татарстанских компаний. Это почти в 10 раз больше, чем на начало года. Оператором системы является ФГУП «Федеральный экологический оператор». Деятельность по обращению с такими отходами может осуществляться только в соответствии с договором, заключаемым с этим предприятием.