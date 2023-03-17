Фархат Хуснутдинов получил первые поручения на должности ректора Болгарской академии

Исламская наука нуждается в академической поддержке и новых готовых специалистах. Кроме того, в планах есть возрождение российской исламской богословской школы. Эти пункты вошли в первые наказы новому ректору Болгарской академии Фархату Хуснутдинову, сообщил председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

«Сделано много, но предстоит еще огромная работа по созданию российской мусульманской богословской школы. Сегодня она в хранилищах в виде рукописей и книг. Нам нужны свои ученые, которые будут заниматься изысканиями и повышением научного потенциала мусульман России», – сказал он.

Равиль Гайнутдин подчеркнул, что Фархат Хуснутдинов имеет богатый опыт работы в государственных структурах, при этом является практикующим мусульманином, хаджи и ученым.

Кроме того, новому ректору поручено тесно взаимодействовать с централизованными исламскими организациями, академическими институтами, федеральными вузами.

«Сегодня мы нуждаемся в поддержке академической науки и государственных библиотек, где хранятся рукописи наших богословов 18-19 веков. Их надо возвращать нашему мусульманскому сообществу и издавать на кириллице, на татарском, русском, арабском и английском языках», – заключил председатель ДУМ РФ.

По словам самого Фархата Хуснутдинова, на сегодняшний день в Болгарской академии уже создана прекрасная материально-техническая база и налажена системная работа.

«Вся та работа, которая была выстроена предыдущим ректором, со всеми структурами, среди которых ДУМ РТ и РФ, будет продолжена еще в более тесном контакте», – добавил новый ректор академии.

Конкретные задачи, которые перед ним стоят, Хуснутдинов умолчал, пояснив, что сначала ему нужно полностью погрузиться в работу на новой должности и поработать с командой академии.

Напомним, что о назначении Хуснутдинова стало известно сегодня на совете учредителей академии.