Фаррахов: Закон о местном самоуправлении учитывает предложения Татарстана

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Новый закон о местном самоуправлении учел все предложения Татарстана. Республика внесла значительные поправки, благодаря которым была закреплена двухуровневая модель, традиционная для региона. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

Фаррахов подчеркнул, что субъекты теперь могут самостоятельно выбирать модель местного самоуправления.

«Я рад тому, что этот закон был детально обсужден в Госдуме. Все предложения Татарстана, которые республика внесла через депутатов Госдумы и Госсовета, были полностью одобрены и поддержаны», – подытожил Фаррахов.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий основные принципы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.