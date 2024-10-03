Фаррахов возмущён ситуацией с казанским театром «Экият»

Депутата Госдумы Айрата Фаррахова возмутила ситуация с казанским театром «Экият», с которого требуют денег за «Шурале» и «Су анасы».

Как написал политик в своем телеграм-канале, он связался с авторитетным патентным поверенным.

«Посмотрел товарные знаки, есть, как минимум, три товарных знака "Шурале" на имя разных лиц, первый был зарегистрирован еще в 2004 году», - отметил Фаррахов.

Сейчас парламентарий готовит возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам и депутатский запрос в Минэкономразвития РФ.

«Никому ничего платить не надо!», - резюмировал он.

Напомним, ООО «Национальные игрушки» запросило у Государственного театра кукол «Экият» полмиллиона рублей и роялти за использование названий литературных героев «Шурале» и «Су анасы». Как такое возможно и как в данной ситуации поступит театр – в материале «Татар-информа».