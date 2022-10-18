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Ру Тат
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Происшествия
18 октября 2022  10:21
Полина Шевчук

Фаррахов сообщил, что из украинского плена освобожден военный медик из Татарстана

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Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил, что из украинского плена был освобожден военный медик из Мензелинска. Об этом Фаррахов рассказал в своем Telegram-канале.

Медик попал в плен под Лиманом, когда оказывал помощь сослуживцам. Военнослужащего удалось освободить во время обмена пленными между ВСУ и ВС РФ, которое состоялось накануне.

«Мы проработали этот вопрос по нескольким каналам. Огромная благодарность Министру обороны РФ Сергею Шойгу, моему коллеге Андрею Картаполову и всему мусульманскому сообществу Татарстана», – написал Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «110 на 110». Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
 

#обмен пленными #спецоперация на Украине
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