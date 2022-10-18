Фаррахов сообщил, что из украинского плена освобожден военный медик из Татарстана

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил, что из украинского плена был освобожден военный медик из Мензелинска. Об этом Фаррахов рассказал в своем Telegram-канале.

Медик попал в плен под Лиманом, когда оказывал помощь сослуживцам. Военнослужащего удалось освободить во время обмена пленными между ВСУ и ВС РФ, которое состоялось накануне.

«Мы проработали этот вопрос по нескольким каналам. Огромная благодарность Министру обороны РФ Сергею Шойгу, моему коллеге Андрею Картаполову и всему мусульманскому сообществу Татарстана», – написал Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «110 на 110». Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

