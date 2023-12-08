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Фаррахов: Решение Путина выдвигаться на новый срок ожидаемое и значимое для Татарстана
Решение Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок отвечает интересам большинства жителей Татарстана. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.
«Решение Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборах Президента РФ, безусловно, очень ожидаемое и значимое. Это решение отвечает интересам подавляющего большинства граждан Российской Федерации и Республики Татарстан. С этим решением россияне связывают будущее страны, ее суверенитет, развитие, мощь и, безусловно, благополучие», – сказал парламентарий.
По его мнению, это очень важно для Татарстана в частности.
«Татарстан был, есть и будет опорным регионом, это точка взаимодействия с исламским миром. Раис РТ Рустам Нургалиевич Минниханов – один из самых доверенных руководителей РФ», – отметил Айрат Фаррахов.
Выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года, сообщил ЦИК РФ. В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.
Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил сегодня — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.
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