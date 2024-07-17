Фаррахов: Проблему езды детей на мототехнике урегулируют на федеральном уровне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ситуация с несовершеннолетними, которые ездят на квадроциклах и прочей мототехнике, будет урегулирована на федеральном уровне. Об этом заявил в разговоре с «Татар-информом» депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

Парламентарий напомнил, как сначала на республиканском, а затем и на федеральном уровне была запрещена продажа детям газовых баллончиков. Нынешняя проблема, уверен он, также требует законодательного решения.

«Мы здесь тоже должны навести порядок, и я думаю, что порядок здесь начинается со взрослых людей. Здесь государство должно регулировать этот вопрос <...>. И конечно, Госдума поднимет этот вопрос. Рустам Нургалиевич (Раис Татарстана Рустам Минниханов — прим. Т-и) поднял очень важный вопрос. И я намерен поднять его в Госдуме», — заверил Айрат Фаррахов.

Ранее сегодня Раис РТ Рустам Минниханов обратился к родителям в связи с увеличением количества ДТП с участием детей и подростков. О том, почему квадроциклы, питбайки и скутеры превращаются в «смертельную игрушку» и почему они не должны быть забавой в руках ребенка — читайте в материале «Татар-информа».