Фаррахов предложил создать криптобиржу в Татарстане

Айрат Фаррахов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане необходимо организовать криптобиржу, так как республика способна обеспечить лучшие условия для ее создания и доработки экспериментального правового режима для всей страны. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале.

«Сегодня здесь лучшая инфраструктура, самый широкий выбор профессионалов, большой запрос организаций на „новые“ услуги, продвинутое экспертное сообщество», — выразил уверенность парламентарий.

Фаррахов также напомнил, что закон о легализации майнинга Госдума в июле этого года рассмотрела во втором и третьем чтении. Поправки ко второму чтению, подготовленные совместно с Минцифры РТ, учтены в итоговой редакции новеллы, уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о легализации майнинга и внешнеторговых расчетов в криптовалюте 8 августа. Теперь Министерство финансов и Банк России обсуждают создание легальных криптобирж в стране, но пока не могут прийти к единой позиции, рассказал глава ведомства Антон Силуанов на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Это (создание легальных криптобирж — прим. Т-и) еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... <…> Тема есть, постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение <…>», — пояснил министр (цитата по РИА Новости).