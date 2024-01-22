Фаррахов предложил передать регионам часть табачных акцизов

Часть акцизов на табачную продукцию необходимо передать из федерального бюджета в бюджеты регионов. С таким предложением на заседании Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы сегодня выступил депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

«<…> включение субъектов РФ в эту деятельность в обмен на часть акциза — стало бы действенным механизмом снижения нелегального рынка табачной и никотинсодержащей продукции», — заметил парламентарий, рассказывая о заседании комитета в своем Telegram-канале.

Члены комитета обсудили предложение Правительства РФ внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся перехода на «учетно-контрольную специальную марку» из-за отмены акцизных марок для маркировки табачной продукции. Они поддержали эту инициативу (при условии внесения небольших доработок ко второму чтению).

«Новый вид марок сделает более качественной прослеживаемость товара, значит, создаст дополнительные барьеры для нелегалов», — отметил Фаррахов.

Вместе с тем депутат от Татарстана назвал еще две меры, которые представляются ему необходимыми. Это отмена моратория на проверки бизнеса в этой сфере и «ускорение процессов гармонизации акцизов на табак в странах ЕАЭС». «Нерешенность этого вопроса увеличивает переток нелегальной продукции, в основном в Российскую Федерацию (у нас высокие акцизы)», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госдумы от Татарстана предложили запретить онлайн-торговлю табаком.