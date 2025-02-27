Фаррахов посоветовал мусульманам заранее подготовить организм к уразе

Айрат Фаррахов

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Подготовительный период перед началом Рамадана — важное время для адаптации организма к предстоящим изменениям в питании и режиме дня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов. Чтобы облегчить переход к посту, он рекомендует:

1. Постепенно сократить употребление кофе и кофеина.

2. Отказаться от газировки.

3. Уменьшить объем пищи, отказавшись от дополнительной порции утром и вечером.

4. Ограничить тяжелую пищу: жареные блюда, мясо, соленые и сладкие продукты, чипсы.

5. Больше есть овощи, фрукты, рыбу и цельнозерновые продукты.

6. Воздержаться от переедания накануне Рамадана.

7. Пить больше воды.

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в эту пятницу с заходом солнца. Почти месяц верующие будут соблюдать пост – уразу, подробнее в материале: «Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар».