Фаррахов посоветовал мусульманам заранее подготовить организм к уразе
Подготовительный период перед началом Рамадана — важное время для адаптации организма к предстоящим изменениям в питании и режиме дня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов. Чтобы облегчить переход к посту, он рекомендует:
1. Постепенно сократить употребление кофе и кофеина.
2. Отказаться от газировки.
3. Уменьшить объем пищи, отказавшись от дополнительной порции утром и вечером.
4. Ограничить тяжелую пищу: жареные блюда, мясо, соленые и сладкие продукты, чипсы.
5. Больше есть овощи, фрукты, рыбу и цельнозерновые продукты.
6. Воздержаться от переедания накануне Рамадана.
7. Пить больше воды.
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в эту пятницу с заходом солнца. Почти месяц верующие будут соблюдать пост – уразу, подробнее в материале: «Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар».